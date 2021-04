Inter-Verona, De Vrij (Inter TV): “Oggi gara fisica. Siamo fiduciosi nel raggiungere l’obiettivo”

Le parole del difensore nerazzurro pronunciate all'arrivo delle due squadre a San Siro

Per cercare di raddrizzare una settimana decisamente turbolenta, questo pomeriggio all'Inter servirà a tutti i costi un successo col Verona. Dopo il pareggio di Napoli, infatti, il club nerazzurro si è ritrovato a dover affrontare prima il terremoto Superlega, dal quale tutto sommato non è uscito malissimo; successivamente - dopo l'altro pareggio contro lo Spezia di mercoledì sera - l'attenzione si è invece spostata sul futuro di Antonio Conte, il quale vorrà al più presto chiarire con la società il progetto nerazzurro per la prossima stagione.