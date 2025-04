Due interisti lasciano Boban senza parole: “Una roba così…”

Zvonimir Boban è rimasto quasi senza parole al termine dell’incontro vinto ieri sera dall’Inter all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. L’ex calciatore, oggi opinionista, dagli studi televisivi di Sky Sport ha elogiato la prestazione non solo della formazione nerazzurra in generale, ma soprattutto quella dei due attaccanti. Per l’ex rossonero, infatti, a fare davvero la differenza sono stati Lautaro Martinez e Thuram con una prova di coppia che poche volte aveva visto nella sua vita.

Questo il suo commento: “Lautaro? La qualità, personalità, coraggio, ma dall’inizio alla fine e con una consistenza e una continuità mai vista secondo me, da parte di lui e di Thuram. Rispetto all’importanza della partita, non credo abbiamo mai fatto meglio di così, all’Inter e anche nelle loro vite. Sempre presenti, sempre a disposizione, aiutando la squadra, scivolando anche 16 metri per bloccare gli avversari, attaccando la profondità, riproponendosi, venendo in contro tutto giusto, coi tempi giusti. Tutto in collaborazione tra i due, una partita in coppia sensazionale, poche volte ho visto una roba così. Bene a centrocampo, Barella ottimo, tutto, difesa e portiere, ma stasera loro due sono stati dominanti”.