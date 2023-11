Marotta: “Juve-Inter? La affronteremo con calma”. Poi i complimenti a Inzaghi

Ospite dell’Università Bocconi a Milano per un incontro con gli studenti, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Il tema principale, ovviamente, è legato a Juventus-Inter del prossimo 26 novembre, ma non è mancata l’occasione per rimarcare i complimenti al tecnico Simone Inzaghi.

“Cosa rappresenta per me Juve-Inter? Una partita di campionato che affronteremo con calma. Il bello di questo campionato è la sua incertezza. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, la squadra sta rispondendo bene. Abbiamo un allenatore molto bravo che sa gestire bene le partite e anche in quelle come ieri, molto difficili da sbloccare, emerge la compattezza, il sacrificio e la voglia di raggiungere un obiettivo“.