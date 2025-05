Triplo recupero per Inzaghi: convocati per Inter-Lazio

Buone notizie in arrivo per Simone Inzaghi dopo la ripresa degli allenamenti di ieri ad Appiano Gentile. Dopo i due giorni di riposo concessi ai suoi ragazzi per la vittoria sul Torino, il tecnico ha ritrovato la squadra iniziando a programmare la sfida di domenica sera contro la Lazio.

La migliore notizia è subito arrivata dall’infermeria, con tre calciatori finalmente pronti al recupero. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi hanno proseguito con un lavoro differenziato rispetto ai compagni, ma in vista della seduta di oggi dovrebbero tornare ad una parte in gruppo almeno parziale.

Questo significa che, a meno di intoppi non previsti, da domani torneranno ad allenarsi a pieno regime coi compagni e verranno quindi convocati per Inter-Lazio di domenica sera. Nessuna chance invece per capitan Lautaro Martinez che sta seguendo un programma personalizzato e il cui rientro è previsto per Como-Inter dell’ultima giornata, ad una settimana dalla finalissima contro il Psg.