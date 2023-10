Inzaghi: “Lautaro in continua crescita, avrò bisogno di tutti”

Simone Inzaghi ha parlato in vista del prossimo impegno di Campionato dell’Inter. I nerazzurri affronteranno il Torino in trasferta dopo la sosta Nazionali, che ha impegnato diversi giocatori. Servirà una reazione dopo il pareggio in casa contro il Bologna. Queste le sue parole, in cui non sono mancati gli elogi al Capitano, Lautaro Martinez: “Lauti è un giocatore con un grandissimo senso appartenenza e in questi anni lo ha dimostrato. È in continua crescita e chiaramente la fascia lo ha responsabilizzato ancora di più. Ha la fortuna di avere compagni straordinari che cercano di metterlo nelle migliori condizioni”

L’allenatore nerazzurro ha poi parlato della sfida contro il Torino di Juric: “Il duello sulle fasce sarà sicuramente importante, ma non sarà quello l’unico settore del campo dove si deciderà la sfida contro il Torino. Ci sarà bisogno di una concentrazione molto alta perché ci aspetta un match molto intenso. I ragazzi hanno voglia di far bene.”

Inzaghi ha poi continuato parlando della sua Inter, di dove sta facendo bene e dove invece deve migliorare: “Stiamo lavorando tanto sull’organizzazione difensiva. La classifica e il rendimento in Europa dicono che stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare ancora: nell’ultima partita, per esempio, abbiamo concesso due gol chiaramente evitabili e quindi dobbiamo fare progressi ogni giorno dopo giorno. Tutta la squadra deve partecipare alla fase di non possesso. Segniamo tanto e con giocatori diversi, ma sappiamo che possiamo migliorare ancora questo dato”

Infine ha parlato del tour de force che aspetterà l’Inter fino alla prossima sosta Nazionali: “Sappiamo che sta arrivando una serie di partite importanti, tutte difficili, avrò bisogno di tutti i ragazzi. Dovremmo avere una concentrazione e una voglia di fare molto molto alta da qui al prossimo stop per le nazionali”