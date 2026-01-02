Inzaghi: “Con l’Inter una partita indimenticabile!”. Acerbi in Arabia? Il chiarimento

Dopo la vittoria in campionato con il suo Al-Hilal, Simone Inzaghi, è tornato a parlare del suo passato nerazzurro durante una conferenza stampa, ricordando con entusiasmo una serata rimasta indelebile nella sua carriera.

“La vittoria contro il Manchester City al Mondiale per Club è stato un momento speciale. Penso che quella e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno sempre nella mia mente“.

MERCATO, NIENTE CONFERME SU ACERBI – Il tecnico ha poi affrontato il tema caldissimo del mercato. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile arrivo di Francesco Acerbi, attuale difensore dell’Inter, all’Al-Hilal. Indiscrezione rilanciata da Fabrizio Romano su YouTube. Il tecnico, però, ha fatto una specifica importante: “Vedremo dove intervenire, come sapete abbiamo nove stranieri e purtroppo potremo iscriverne solo otto: stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto. E’ un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita, con la società ne stiamo parlando tanto“.