L’Italia è sempre più Inter-Nazionale: Spalletti punta sui nerazzurri

L’esordio di Spalletti come CT dell’Italia non è andato come sperava. Il deludente pareggio contro la Macedonia del Nord complica il percorso verso gli Europei, ma il tecnico ha potuto trarre comunque alcune indicazioni importanti. Tra queste ci sono le prestazioni dei giocatori dell’Inter.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i tre nerazzurri scesi in campo sabato sera sono stati tra i più affidabili della formazione azzurra. Barella, in particolare, ha confermato il suo ruolo di leader in mezzo al campo, certificando la sua centralità in questa nuova Italia.

Dimarco è stato tra i migliori, finché la stanchezza non lo ha limitato. E anche lo stesso Bastoni, più accorto rispetto a quanto si vede in nerazzurro, ha assorbito bene il passaggio alla difesa a quattro, dimostrandosi pronto a essere uno dei pilastri della rosa azzurra.

Ora, però, l’Italia dovrà cambiare passo. Domani sera c’è l’Ucraina e la vittoria non può essere opzionale. Mancare nuovamente i 3 punti vorrebbe dire complicare in modo tremendo la qualificazione agli Europei, in programma la prossima estate, in Germania. Chissà che Spalletti non punti anche sugli altri nerazzurri in rosa: Darmian e Frattesi.