Julio Cesar entusiasta del nuovo logo: “È moderno, ma ricorda la storia dell’Inter e tutte le nostre imprese”

Proprio come l’AD corporate Alessandro Antonello, anche l’ex portierone dell’Inter Julio Cesar è intervenuto in diretta durante l’Inter Fan World Conference, che ha coinvolto 900 soci Inter Club e Members, con quasi 80 paesi connessi e tifosi di tutto il mondo che hanno avuto l’opportunità di collegarsi.

“Sono davvero contento di partecipare a questa giornata importante per l’Inter e per tutti i tifosi, spero che il nuovo logo vi piaccia tanto quanto è piaciuto da subito a me. È un logo moderno ma che ricorda la storia dell’Inter e tutte le nostre imprese. Sempre Forza Inter!”, ha dichiarato in merito al nuovo logo nerazzurro.

