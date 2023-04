Juventus-Inter è una partita che non ha bisogno di presentazioni. È una sfida speciale, quasi unica. Lo è a maggior ragione la gara di questa sera, essendo una semifinale di coppa. Ma oltre al prestigio di prevalere nel derby d’Italia e alla possibilità di giocarsi un trofeo in finale, il doppio confronto tra nerazzurri e bianconeri ha anche valore (economico) aggiuntivo: in palio ci sono i milioni per l’ultimo atto della Coppa Italia, ma anche l’accesso – e i conseguenti introiti – alla nuova Supercoppa.

OLTRE 11 MILIONI DI GUADAGNO – Questa la cifra (per la precisione 11,5 milioni di euro) che incasserebbe l’Inter in caso riuscisse a ripetere la doppietta dello scorso anno. Nello specifico: vincere la Coppa Italia garantirebbe 4,5 milioni, mentre la nuova Supercoppa 7. Di questi tempi, la società di Zhang ha estremamente bisogno di incassare il più possibile, ed ecco quindi che questa semifinale diventa ancora più invitante.

LA VIA PIÙ BREVE PER LA SUPERCOPPA – Come scrive La Gazzetta dello Sport, il semplice passaggio del turno porterebbe nelle casse nerazzurre 2 milioni, che in caso di vittoria in finale aumenterebbero a 4,5. Ma, soprattutto, accedere all’ultimo atto della coppa nazionale significherebbe staccare il pass per la nuova Supercoppa italiana (a cui parteciperanno le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate della Serie A), che offre un montepremi totale di 23 milioni di euro, di cui 7 alla squadra che solleverà il trofeo. E visto che in campionato il primo posto è più che blindato dal Napoli e anche il secondo, con una bagarre Champions più accesa che mai, è piuttosto complicato da raggiungere, arrivare in finale di Coppa Italia sembra la via più semplice per partecipare al nuovo format della Supercoppa.

L’Inter e i suoi calciatori ne sono consapevoli. E così, in caso ce ne fosse bisogno, hanno una motivazione in più per giocare al massimo il derby d’Italia che è ormai alle porte.