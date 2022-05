Juventus-Inter, Inzaghi: “Non posso chiedere di più al gruppo: ho avuto le risposte che volevo”

Le parole del tecnico nerazzurro

Al termine di Juventus-Inter, gara valida per la finale di Coppa Italia 2022, Simone Inzaghi - allenatore dell' Inter - ha parlato ai microfoni di Mediaset per commentare il risultato del match: "Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario molto forte. La prima mezz'ora abbiamo fatto bene, poi siamo calati e abbiamo approcciato male la ripresa. Il secondo goal lo dovremo rivedere, dovevamo stare più attenti. Ho avuto le risposte che volevo, ora abbiamo le ultime due di campionato da giocare nel migliore dei modi".

"Erano 11 anni che non si vinceva la Supercoppa e 10 che non vincevano la Coppa Italia. Sono contento per i miei ragazzi, per la società e soprattutto per questi fantastici tifosi".