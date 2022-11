Juventus-Inter, Inzaghi: “Il 2-0 non ci sta, ma dobbiamo fare di più in questi match”

Le parole del tecnico nerazzurro al termine della sfida dell'Allianz Stadium

Enrico Traini

Brutta sconfitta per l'Inter contro la Juventus. All'Allianz Stadium, i bianconeri superano i nerazzurri 2-0, con le reti di Rabiot e Fagioli. Ecco le parole di Simone Inzaghi a DAZN al termine della gara:

PRESTAZIONE -"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare a riposo 0-0 contro la Juventus in questo stadio. Il rammarico è lì. Il secondo tempo siamo partiti anche discretamente e abbiamo preso il primo gol dopo il tiro di Calhanoglu. Poi ci siamo un pochino disuniti, ma potevamo pareggiare con Lautaro. Poi abbiamo preso il 2-0. Una sconfitta pesante, in un big match, contro una nostra competitor. Una sconfitta che fa male, però il calcio è così. L'anno scorso probabilmente non meritavamo e questa sera il 2-0 non ci sta. Dobbiamo migliorare e fare di più in questi match, perché sono decisivi gli episodi e non siamo stati bravi a farli girare dalla nostra parte".

BIG MATCH -"In questi match dobbiamo fare di più. Non possiamo non andare in vantaggio con quello creato nel primo tempo. Bisogna migliorare nei dettagli, perché questi match sono sempre sul filo".

MANCANZE -"Non dovrebbe succedere andare sotto 1-0, ma può succedere. Abbiamo avuto troppa fretta. Ci siamo disuniti e ci siamo allungati. Dovevamo avere più calma. Cinque sconfitte non devi farle: stasera, Udine e Roma se pareggiavi erano solo 3 sconfitte. Dobbiamo lavorare sul dettaglio. In Champions siamo riusciti a fare bene questi match, in campionato non ci siamo ancora riusciti a trovare la continuità dello scorso anno".

SVANTAGGIO -"I due gol sono presi su ripartenze, e ci avevamo lavorato 4 giorni. Potevamo fare due falli. Se capita di prendere una ripartenza, deve lavorare meglio con le marcature preventive e poi fare fallo".

FUTURO -"L'Inter deve avere più continuità. Questa sconfitta fa male, per l'importanza della partita e del momento. Però fra 2 giorni siamo in campo. Ci possono essere delle scorie, ma dobbiamo essere più bravi e finire queste 2 partite nel migliore dei modi".