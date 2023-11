Juventus-Inter, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

Manca sempre meno alla gara probabilmente più attesa da parte dei tifosi nerazzurri in questo finale di 2023. Domenica sera alle 20.45, infatti, all’Allianz Stadium di Torino si giocherà lo scontro scudetto tra Juventus e Inter. Una gara in cui la squadra di Simone Inzaghi avrà l’opportunità di allungare sui bianconeri e lanciare un segnale deciso nella lotta al vertice della classifica per lo scudetto.

Una partita sicuramente non semplice per i nerazzurri contro una formazione dalle caratteristiche diametralmente opposte. Al calcio propositivo fatto di possesso e verticalizzazioni degli uomini di Inzaghi, la squadra di Allegri risponde invece con una proposta sicuramente più difensiva, con pochi rischi e basata sulle ripartenze rapide dei propri attaccanti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’unico vero dubbio nella testa di Inzaghi riguarda il ballottaggio tra Barella e Frattesi. Il centrocampista sardo ha infatti giocato ben 180 minuti negli ultimi due impegni con la Nazionale Italiana, ma dovrebbe comunque partire da titolare a discapito dell’ex Sassuolo.

Queste le probabili formazioni di Juventus-Inter: