Verso Juventus-Inter, le probabili scelte di Inzaghi: un solo dubbio

Le ultime sulla formazione dei nerazzurri che scenderà in campo domenica a Torino

Mancano solo tre partite prima della sosta Mondiale, e tutte saranno fondamentali per il futuro della stagione dell' Inter . A partire dalla gara di domenica sera alle 20.45, a Torino contro la Juventus . I nerazzurri vanno a caccia di un risultato importante che li rilancerebbe definitivamente in campionato.

L'unico dubbio di formazione per Simone Inzaghi è al centro della difesa: in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono De Vrij e Acerbi, con quest'ultimo che sembra favorito sull'olandese. Domenica sera, inoltre, i nerazzurri riavranno a disposizione Marcelo Brozovic, ormai quasi certo della convocazione.