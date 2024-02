Kanye West sempre più nerazzurro: atteso nel sold out di Inter-Atletico

Da qualche tempo, l’Inter si ritrova tra i suoi tifosi un nuovo membro speciale e conosciuto in tutto il mondo. Dopo aver inserito in due brani (‘Stars’ e ‘Carnival’) del suo ultimo album ‘Vultures 1’ i cori cantati da circa duecento tifosi appartenenti alla Curva Nord nerazzurra, Kanye West questa sera sarà presente sulle tribune di San Siro per assistere al match di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Grazie alla forte passione del figlio per questo sport, l’artista di Chicago si è improvvisamente avvicinato al mondo del calcio riuscendo a coinvolgerlo all’interno dei suoi progetti musicali. Il noto rapper americano, che giovedì sera sarà in concerto al Forum di Assago e che da sempre ama trascorrere del tempo in Italia, ha approfittato del soggiorno milanese per prendere parte allo spettacolo che si preannuncia questa notte al Meazza.