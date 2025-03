KO Dimarco: quante partite salta con l’Inter

Federico Dimarco è stato il grande protagonista nel primo tempo dell’Inter contro il Napoli, con la sua rete capolavoro che ha sbloccato la gara. Tuttavia, la partita dell’esterno si è dovuta concludere prima del previsto, a causa di un infortunio.

Al 51′, Inzaghi è stato costretto a sostituirlo, per via di una contrattura ai flessori della coscia destra. Un bel problema per il tecnico, non solo per quanto riguarda la gara del Maradona, ma anche in vista dei prossimi impegni.

Le condizioni di Dimarco andranno valutate meglio con ulteriori accertamenti, ma la sensazione attuale è che rischi di saltare almeno la prossima gara, l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì 5 marzo.