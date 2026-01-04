Kolarov: “Chivu urla più di Inzaghi. Su Lautaro non vedete che…”

Dopo aver dato tutto durante la gara per tenere sul pezzo i suoi, esaurendo anche la voce, Cristian Chivu è stato rimpiazzato degnamente dal suo vice Aleksandar Kolarov nel post-partita di Inter-Bologna. L’ex difensore ha parlato sia della gara vinta questa sera contro gli emiliani, ma anche del confronto con Inzaghi. Le sue parole su Dazn:

LA PARTITA – “Devo mantenere un livello altissimo di comunicazione visto come parla il mister. Credo che lui abbia capito, visto che anche a Riad abbiamo creato tanto, che avevamo sfruttato poco le occasioni. La squadra ha giocato sin dal primo minuto a giocare bene”.

LAUTARO – “A parte che è quello che vediamo non solo in queste partite, ma da sempre. Gli vanno fatti i complimenti, sottolineo che gioca così anche in allenamento, non ne ha sbagliato uno. L’avevamo preparata così, volevamo creare un quadrato a centrocampo e isolare Thuram in avanti. Lui è talmente bravo che sa come muoversi e dove muoversi”.

CHIVU – “Il più grande merito di Chivu in questi sei mesi? Se non avrebbe risposto lui a questa domanda, non rispondo neanche io. In cosa è stato più bravo? Noi non volevamo stravolgere niente, volevamo aggiungere alcune cose. La squadra è andata vicino a vincere tante cose l’anno scorso, noi abbiamo toccato alcuni punti umani, poi lavorando tanto sul campo credo che la squadra stia prendendo una piega importante. Poi siamo primi in classifica e vogliamo rimanere là, ma c’è tanto da lavorare ancora”.

CONFRONTO CON INZAGHI – “Chi urla di più tra Chivu e Inzaghi? Chivu sembra uno calmo, ma non lo è per nulla. Credo che Cristian urli di più rispetto a Simone. Io non ero mai così vicino a Inzaghi, stavo sempre in panchina con lui ma non ero così vicino”.