La crescita negli anni di Yann Bisseck non è passata inosservata nemmeno in Germania, dove il 25enne nerazzurro continua a far parlare di sé. Al fianco di Akanji e Bastoni, il difensore tedesco ha conquistato la titolarità nell’Inter di Cristian Chivu, diventando un elemento imprescindibile per la squadra.

In queste ore, anche Toni Kroos ha voluto dire la sua su Bisseck. Nel suo podcast Einfach mal Luppen, l’ex centrocampista ha speso parole di grande stima: “Mi aveva già colpito l’anno scorso. È un ottimo difensore centrale, soprattutto per quello che trasmette. È uno contro cui non vorresti giocare, o perlomeno non affrontare nei duelli”.

Un riconoscimento importante per Bisseck, che arriva da uno dei giocatori più vincenti della storia recente del calcio tedesco. Le sue qualità difensive e la sua fisicità hanno attirato l’attenzione anche del Bayern Monaco, che avrebbe mostrato un certo interesse per il giocatore. La crescita del centrale prosegue, e i complimenti di Kroos confermano il valore di un difensore sempre più centrale nel progetto nerazzurro.