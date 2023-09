Si è chiusa da circa un’ora la rifinitura dell’Inter in programma questa mattina ad Appiano Gentile. Un allenamento decisivo nel quale Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimissimi dubbi che avevano accompagnato le sue due ultime settimane.

Come confermato da Sky Sport, la notizia più importante riguarda la difesa con il ritorno tra i titolari di Acerbi. Il centrale ha sorpassato definitivamente de Vrij e dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Darmian e Bastoni davanti a Sommer. Sarà questa l’unica novità di formazione rispetto alle prime tre giornate, perché da centrocampo in su Inzaghi farà affidamento sui titolarissimi.

Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, con Calhanoglu alle spalle di Barella e Mkhitaryan. Coppia d’attacco, poi, affidata a Lautaro Martinez e Thuram. Attenzione però ai cambi a gara in corso con Frattesi e Arnautovic su tutti che scalpitano dopo le rispettive doppiette siglate in Nazionale. Occhi puntati anche su Pavard e Klassen in attesa dei primi minuti ufficiali in maglia nerazzurra.

Tornando al programma di questo pomeriggio, a breve la squadra si ritroverà per pranzare tutti insieme. Successivamente qualche minuto di riposo prima dell’ultima riunione nella quale verranno limati gli ultimissimi dettagli del derby per non lasciare nulla al caso. Infine, la partenza del pullman nerazzurro verso San Siro.