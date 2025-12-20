GdS – Inter-Bologna, la moviola: “decisioni corrette”

Due episodi da rigore hanno caratterizzato la sfida tra Inter e Bologna di Supercoppa Italiana, con il Var protagonista in entrambe le situazioni. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento del match.

Al 31′ del primo tempo Bisseck tocca il pallone con la mano destra in area di rigore. Chiffi viene richiamato al monitor anche per valutare un possibile contatto con Castro avvenuto un attimo prima del tocco di mano, ma questo risulta ininfluente. La decisione finale è quella di confermare il penalty per il Bologna, che torna così in parità.

Situazione opposta nella ripresa, quando l’arbitro fischia in diretta un fallo in area di Heggem su Bonny. Al minuto 11 della seconda frazione, però, la revisione al monitor ribalta completamente la decisione iniziale. Le immagini mostrano infatti come sia l’attaccante a cercare il contatto, sterzando a sinistra con la gamba sinistra che va a toccare la destra del difensore norvegese.

Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambe le decisioni prese dopo la revisione al Var risultano corrette. Nel primo caso il tocco di mano appare netto, mentre nel secondo episodio emerge chiaramente l’intenzione dell’attaccante di procurarsi il rigore.