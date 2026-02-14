Chi è La Penna, l’arbitro di Inter-Juve: primo derby d’Italia

Come annunciato dall’Aia nei giorni scorsi, sarà Federico La Penna ad arbitrare l’atteso derby d’Italia di questa sera tra Inter-Juventus. Un match di altissima classifica e sicuramente importante per quanto riguarda sia la lotta scudetto che l’acceso duello per la zona Champions League. Gara in programma questa sera con fischio d’inizio alle 20.45 a San Siro.

La Penna, al suo primo derby d’Italia, sarà assistito in campo da Meli e Alassio, con Doveri nelle vesti di IV Ufficiale. Var affidato a Chiffi, assistito a sua volta da Abisso. Per il fischietto della sezione di Roma sarà una gara di grande responsabilità, non solo per la rivalità storica che divide le due squadre, ma anche per le recenti polemiche arbitrali che hanno coinvolto i bianconeri.

Per quanto riguarda i precedenti, La Penna ha già diretto in carriera ben 11 partite giocate dall‘Inter: bilancio che sorride nettamente ai nerazzurri, come dimostrato dalle nove vittorie centrate a discapito di una sola sconfitta ed un pareggio.