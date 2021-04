La Russa: “L’Inter di Conte mi piace tantissimo: se vince… Ora non è ‘pazza’”

Ignazio La Russa è uno degli attuali vicepresidenti del Senato

No, l'Inter non è definitivamente più pazza: a scoprirlo non sarà certo Ignazio La Russa (politico, vicepresidente del Senato), ma è sicuramente lui a ricordarlo, oggi, in un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, nel corso della quale il senatore si dichiara estremamente soddisfatto dell'annata nerazzurra. Le sue parole: "Mancanza di avversari? No, abbiamo vinto undici partite di fila, mi piace tantissimo la squadra di Antonio Conte".