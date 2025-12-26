Lautaro leader, Esposito cresce: i valori degli interisti
La classifica dei giocatori più quotati della rosa
Con la finestra di gennaio alle porte, cresce l’attenzione sui valori di mercato della rosa nerazzurra. La società non ha intenzione di cedere i pezzi pregiati, ma alcune voci continuano a circolare su possibili partenze, come quella di Frattesi. Secondo i dati di Transfermarkt, la classifica dei dieci calciatori più costosi dell’Inter conferma alcune certezze e registra qualche sorpresa.
Al comando c’è Lautaro Martinez, valutato 85 milioni di euro. Il capitano resta il giocatore di maggior valore della rosa, seguito da Bastoni a quota 80 milioni. Sul podio anche Thuram, che raggiunge i 75 milioni di valutazione.
Barella si ferma a 65 milioni, confermandosi comunque tra i pilastri della squadra. Subito dietro Dimarco, stimato 50 milioni. A quota 35 milioni troviamo invece Bisseck, che condivide lo stesso valore con Frattesi. Chiude la classifica Dumfries a 25 milioni.
Tra le note più interessanti spicca la crescita di Esposito, che ha visto aumentare sensibilmente la propria quotazione nelle ultime settimane arrivando a quota 35 milioni. Il giovane attaccante rappresenta una delle sorprese positive in termini di valutazione di mercato, confermando il buon momento attraversato.