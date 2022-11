Lautaro Martinez alla ricerca del primo gol in trasferta alla Juventus

Domani sera, ore 20.45, va in scena una delle grandi classiche del calcio italiano. All'Allianz Stadium di Torino, si affronteranno Juventus e Inter , nella 13a giornata di Serie A. Un passaggio cruciale per i nerazzurri, che sperano di essere trascinati dal proprio bomber, Lautaro Martinez .

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , il numero 10 argentino vuole trovare il primo gol contro i bianconeri fuori da San Siro. Infatti, nei precedenti dell'Allianz Stadium, il Toro è rimasto sempre a secco.

Un tabù da sfatare per Lautaro Martinez, nella speranza di dare buona continuità al suo momento di forma ( 3 gol nelle ultime 3 partite di Serie A) e di guidare l'Inter verso un successo importante.

La stoffa da leader non gli manca di certo. Difatti, come riporta sempre la Rosea, l'argentino è stato tra i più attivi nel famoso "faccia a faccia" , che ha cambiato lo stato emozionale della squadra. Una riprova del suo ruolo da capobranco dentro e fuori dal campo.

Nella rinascita delle ultime settimane dell'Inter, Lautaro Martinez è stato decisivo. I suoi gol, ma soprattutto le sue prestazioni da vero leader, hanno permesso ai nerazzurri di risollevarsi in Serie A e di passare il turno in Champions League. La testimonianza lampante sono le gare contro il Barcelona e la Fiorentina. Trovare il primo gol all'Allianz Stadium, in una sfida così importante, fornendo un'altra prestazione di grande carisma, sarebbe un'ulteriore prova della sua centralità nel progetto Inter.