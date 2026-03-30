Verso Inter-Roma: doppio REBUS Lautaro-Mkhitaryan

Giornata tranquilla in casa Inter: niente allenamento di gruppo ad Appiano Gentile, con la squadra – ovviamente a ranghi ridotti – lasciata a riposo da mister Chivu.

Non tutti però si sono fermati. Henrikh Mkhitaryan ha infatti continuato a lavorare a parte con una seduta personalizzata per proseguire con il percorso di recupero dall’infortunio, seguendo lo stesso iter di Lautaro Martínez, unico in campo ieri. L’argentino oggi invece ha staccato e si è concesso un giorno di pausa.

L’attenzione resta proprio su Lautaro: l’obiettivo è rivederlo in gruppo tra domani e mercoledì, passaggio chiave per puntare alla convocazione contro la Roma. Domenica 5 aprile, al rientro dalla sosta, a San Siro, l’Inter si gioca una fetta importante di Scudetto e avere il proprio capitano al top può fare tutta la differenza, soprattutto per ritrovare brillantezza là davanti.

A quel punto il vero dubbio riguarda chi gli giocherà accanto. Francesco Pio Esposito sta vivendo un momento positivo con la nazionale e vuole continuare a mettersi in mostra provando a trascinare gli azzurri al Mondiale, mentre Marcus Thuram arriva dal gol segnato con la Francia che potrebbe avergli restituito fiducia, anche se in maglia Inter manca l’appuntamento con la rete dalla sfida contro il Sassuolo.