Niente Argentina per Lautaro, il Toro è positivo al Covid

Un problema in più per Inzaghi

Lautaro Martinez non partiràper giocare con la Nazionale Argentina le ultime due partite di qualificazione, peraltro superflue per l'albiceleste, in Sud America. L'attaccante dell'Inter, come è stato reso noto proprio dalla federazione argentina, non sarà disponibile dato che ha contratto il Covid-19.

Una notizia dolceamare per Inzaghi, che certamente sperava Lautaro Martinez non partisse durante la sosta, ma non certo per questo motivo. Il Toro infatti non sarà comunque disponibile finché rimarrà positivo e ora c'è lo spettro Juventus all'orizzonte: riuscirà a recuperare in tempo?