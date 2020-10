Lazio-Inter, Sensi espulso: salta il derby contro il Milan

Lazio-Inter è terminata 1-1 con le reti di Lautaro Martinez e Milinkovic-Savic. Nel corso della gara anche due espulsioni: una per Ciro Immobile per un colpo al volto a Vidal e un’altra per Stefano Sensi per una spinta a Patric. Rosso diretto per il centrocampista dell’Inter che, molto probabilmente, avrà due giornate di squalifica.

Una di queste sarà sicuramente la gara contro il Milan di sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18.00 a San Siro. Il centrocampista salterà il derby e probabilmente anche la gara successiva contro il Genoa il 25 ottobre 2020.

