Le probabili formazioni di Torino-Inter: Eriksen out, Gagliardini in pole

Il Torino ospiterà allo Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter per la ventisettesima giornata di campionato. Per il tecnico nerazzurro, non avendo a disposizione Arturo Vidal – operato quest’oggi in artroscopia a causa di una sofferenza meniscale del ginocchio sinistro – c’erano poche perplessità. Il favorito da schierare a centrocampo era senza ombra di dubbio Eriksen. Il danese però a causa di una leggera infiammazione al ginocchio, con molta probabilità non sarà a disposizione di Conte.

Dunque ci sarà il ritorno a centrocampo di Gagliardini. Sarà affiancato da Barella e Brozovic, con Hakimi e Persic sui lati. L’unico dubbio per il tecnico nerazzurro potrebbe esserci per il reparto offensivo: infatti Alexis Sanchez scalpita dopo la doppietta contro il Parma, anche se Lautaro Martinez è il favorito per affiancare Lukaku.

TORINO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Gojak, Murru; Verdi, Sanabria. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku. All. Conte.

