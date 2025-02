L’Inter ANTICIPA il rientro di Sommer: può tornare nello scontro diretto

L‘infortunio alla mano di Yann Sommer della scorsa settimana è stato un fulmine a ciel sereno in casa Inter. L’allarme, fortunatamente, è stato attenuato dalle buone prestazioni di Josep Martinez, contro Genoa e Lazio, ma è chiaro come il rientro del portiere svizzero sia una fondamentale per i nerazzurri.

Lo stesso Sommer sembra desideroso di tornare in campo il prima possibile, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport. Sicuramente dovrà saltare la sfida con il Napoli e le due sfide degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Secondo il quotidiano, allora, l’obiettivo sarebbe la sfida contro l’Atalanta del 16 marzo. Per farlo l’Inter starebbe pensando all’applicazione di un tutore, che anticiperebbe i tempi di recupero. Sommer lo proverà nei prossimi giorni.

L’ipotesi rimane difficile, soprattutto perché dopo la gara di Bergamo ci saranno due settimane di riposo per le nazionali, che consentirebbero un recupero completo e più sicuro. Rischiare una ricaduta prima potrebbe essere una scelta poco saggia.