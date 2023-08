Inter-Monza, ricomincia finalmente la Serie A con la prima giornata! Fischio d’inizio alle ore 20.45 per il match in programma a San Siro, nella quale gli uomini di Simone Inzaghi sfideranno quelli di Raffaele Palladino. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Monza.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-MONZA

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

1-0 il risultato parziale, gol di Lautaro Martinez.

48′ | Ciurria riceve al limite dell’area ma il suo sinistro finisce alto.

30 ‘ | Gran ripartenza per l’Inter che si chiude con un sinistro potente di Dimarco a lato di poco.

28 ‘ | Lautaro al volo di sinistro da calcio d’angolo, palla alta.

21 ‘ | Tiro centrale da fuori area di Gagliardini, para Sommer senza difficoltà.

7′ | GOL DELL’INTER! LAUTARO MARTINEZ!

Recupera palla de Vrij a centrocampo, allarga per Barella che di prima lancia Dumfries. Cross basso in mezzo, Lautaro attacca il primo pallo e di prima batte Di Gregorio.

5′ | Batti e ribatti in area di rigore, spunta Mkhitaryan che calcia alto.

1′ | Fischia l’arbitro Colombo, inizia la partita e la nuova stagione di Serie A!

1° TEMPO

Le formazioni ufficiali di Inter-Monza

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Mari, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina, 77 Kyriakoupoulos; 28 Colpani, 10 Caprari; 24 Maric.

A disposizione: 23 Sorrentino, 66 Gori, 7 Machin, 11 F. Carboni, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.