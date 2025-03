Inzaghi in conferenza: “Dubbi su Calhanoglu. Come sta Thuram”

Alla vigilia del match di andata degli ottavi di finale tra Feyenoord-Inter, dal De Kuip Stadium Simone Inzaghi interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Il tecnico, che quest’oggi ha ritrovato a disposizione sia Sommer che Calhanoglu, si porta dietro non pochi dubbi di formazione e di modulo legati alle numerose assenze sulle corsie esterne.

A partire dalle 19.00, è prevista la conferenza stampa di Inzaghi al fianco di Stefan de Vrij.

COME ARRIVA L’INTER – “Rinvio gara Feyenoord? Potevano rinviare la partita e il Feyenoord ha fatto bene, è un ottavo di Champions ed è qualcosa di importante, giusto che abbia fatto così. Noi in questo momento siamo un po’ in difficoltà sulle fasce. Assenza Dimarco? Io avrei detto pure assenza Zalewski, Carlos Augusto e Darmian, non ce ne sono più rimasti. Probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi, ma i principi di gioco non cambiano”:

SOMMER – “Ha lavorato tantissimo dopo l’intervento al dito. E’ tornato disponibile, ieri e oggi si è allenato bene. Siamo molto contenti, ma domani inizierò con Martinez”.

GARA FISICA – “E’ una squadra fisica, con grandi qualità. In casa loro non è un ambiente semplice, ci ho giocato nel 2000 con la Lazio, ci giocavamo i quarti di finale nella fase a gironi. Qui non ci sono ancora stato da allenatore, ma so che è un ambiente caldo. Squadra di qualità che ha cambiato allenatore, in campionato ha fatto una buona partita nonostante il pareggio. In Champions hanno fatto grandi cose, contro il Bayern Monaco, poi hanno battuto il Milan, 3-3 a Manchester. Sappiamo che ci sarà un ritorno tra 7 giorni, ma dovremo cercare di giocare in questo momento con qualche defezione, i ragazzi in un giorno e mezzo hanno fatto un’ottima preparazione”.

INTER FAVORITA – “E’ il quinto ottavo di finale, mi fa molto piacere ed è una cosa molto positiva, per la società, i tifosi, per tutti noi che lavoriamo duramente. Per domani ci teniamo tanto contro una squadra che qui in casa ha fatto soffrire tutti. Ma avremo le nostre chance di passare il turno”.

INSIDIE – “Sappiamo che è un doppio confronto, ma la partita di andata i ragazzi sanno che ha una grandissima valenza per il passaggio del turno. Dovremo faticare, sto ancora pensando alle soluzioni migliori per fare la migliore partita. Abbiamo problemini da risolvere, ma ho visto grande disponibilità da tutti i ragazzi”.

NAPOLI – “Del campionato non mi va tanto di parlarne. Sappiamo tutti dell’importanza della partita di domani, quelle col Napoli sono state due partite simili. Qualche difficoltà ce l’abbiamo avuta, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano. All’86’ il gol del pareggio è venuto, il Napoli probabilmente l’ha anche meritato, Potevamo fare qualcosa di più anche ad inizio azione, potevamo difendere meglio. Ma i ragazzi anche lì con i cambi di modulo, con uno stadio caldo in cui era anche difficile comunicare, è stato un bel match. In emergenza, perché ci sarei voluto arrivare al completo, ma il calcio di oggi è così”.

INFERMERIA – “Thuram si è allenato regolarmente, Calhanoglu ha lavorato con la squadra oggi ed è uno dei dubbi. A centrocampo ho diversi dubbi, mentre negli altri settori vedremo domani mattina di fare alcune scelte”.

CALENDARIO FITTO – “Troppe partite? E’ una grandissima sensazione, non ci piace guardare gli altri che giocano. Non si ragiona, si cerca di vincere, essere sempre competitivi e dare soddisfazione alla nostra società. Siamo in una emergenza che non mi era mai capitata da quando alleno, ma questo è il calcio e questo è il calendario da fare. Andiamo avanti con grandissima fiducia”.