LIVE – Segui Inter-Borussia M in diretta su Passione Inter

Dopo il ko nel derby contro il Milan è arrivato anche il momento dell’esordio in Champions League per l’Inter. Gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo contro il Borussia Mönchengladbach, sorteggiato in quarta fascia nel girone B insieme ai nerazzurri, al Real Madrid ed allo Shakhtar Donetsk.

Le probabili formazioni di INTER-BORUSSIA M

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All: Conte.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All: Rose.

