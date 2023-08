LIVE – Inter-Egnatia 1-2, la cronaca in DIRETTA dell’amichevole

Tutto pronto per l’ultima amichevole dell’Inter, prima dell’esordio in Serie A contro il Monza. Al Paolo Mazza di Ferrara, i nerazzurri affrontano gli albanesi dell’Egnatia, da poco eliminati dalla Conference League ai preliminari.

La cronaca della partita

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

73′ – Inzaghi rivoluziona l’Inter con i cambi: fuori Sommer, Darmian, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Thuram; dentro Audero, Bisseck, Cuadrado, Frattesi, Asllani, Sensi, Lazaro e Correa.

70′ – Rischia ancora l’Inter con una conclusione di Paulauskas da dentro l’area respinta da Darmian con il corpo. Pochi secondi dopo, conclusione di Dwamena dalla distanza, alzata da Sommer in angolo.

68′ – GOL DELL’EGNATIA! Ha segnato Medeiros! Tocco sotto del numero 11 che spiazza Sommer.

67′ – Calcio di rigore per l’Egnatia! Fallo di mano di Lautaro Martinez.

59′ – Ancora l’Inter, con Thuram che colpisce un difensore di testa da pochi metri dalla porta. Poi Dimarco calcia alto. Sul rinvio dal fondo, i nerazzurri recuperano subito palla, ma Lautaro calcia debole da poco dentro l’area di rigore.

55′ – GOL DELL’INTER! Ha segnato Nicolò Barella! Lancio profondo di Bastoni dalla trequarti, che pesca il centrocampista nerazzurro sul secondo palo. Gran gol con un a bella conclusione in diagonale da posizione defilata.

53′ – Cross basso di Dimarco e anticipo sul primo palo di Lautaro Martinez: la palla finisce a lato.

49′ – Azione insistita dell’Inter e tentativo di rovesciata di Dumfries da dentro l’area. Gesto ambizioso, ma palla a lato.

47′ – Punizione dalla trequarti di Dimarco, ma il colpo di testa di Dumfries è debole e centrale.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Nessuna novità all’intervallo nell’Inter.

45’+1 – Finisce il primo tempo di Inter-Egnatia: 0-1.

1 minuto di recupero.

45′ – Lautaro fallisce un’altra grande occasione, centrando in pieno Sherri di testa, dal limite dell’area piccola.

38′ – Ancora occasione per l’Inter! Sherri blocca un’altra conclusione di prima intenzione di Barella da poco dentro l’area di rigore.

36′ – Grande occasione Inter! Bello scambio tra Lautaro e Mkhitaryan, che però calcia addosso a Sherri a pochi metri dalla porta.

35′ – Colpo di testa di Thuram su cross dalla trequarti di Barella, ma la palla è centrale e viene bloccata da Sherri.

28′ – Alza la voce in panchina Inzaghi, evidentemente non contento della prestazione dei suoi fin qui.

22′ – Lautaro ci prova ancora, ma di nuovo Sherri gli nega la gioia del gol dopo una conclusione da posizione defilata.

20′ – Ancor una conclusione di Lautaro, ancora palla a lato di poco.

17′ – Doppia occasione per l’Inter, ma l’arbitro ferma per fuorigioco. In ogni caso, Mkhitaryan e Barella si erano fatti murare da Sherri due conclusioni da distanza ravvicinata.

15′ – Ci prova ancora Lautaro dalla distanza: conclusione centrale, facilmente bloccata da Sherri.

8′ – Reazione dell’Inter con una conclusione dal limite di Lautaro Martinez, a lato di poco dopo una deviazione

6′ – GOL DELL’EGNATIA! Ha segnato Dwamena! Palla persa ingenuamente da Bastoni e albanesi subito in vantaggio con un facile tap-in a pochi metri da Sommer.

1′ – Inizia la partita.

Le formazioni ufficiali