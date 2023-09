Vigilia del Derby tra Inter e Milan, primo scontro diretto per Inzaghi e i suoi ragazzi, desiderosi di rimanere a punteggio pieno e di lanciarsi così solitari in vetta alla classifica. Il tecnico nerazzurro parlerà lungamente della partita di domani, nella conferenza stampa della vigilia, in programma ad Appiano Gentile alle ore 15.

Segui in diretta la conferenza stampa di Inzaghi con Passione Inter!

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA