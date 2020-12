LIVEBLOG – Cagliari-Inter, le reazioni social: “Eriksen, è la partita della tua vita”

L’Inter scenderà in campo nella trasferta contro il Cagliari tra poco meno di un’ora ed i tifosi nerazzurri iniziano a dare le prime impressioni sulla sfida ai sardi su Twitter. Un punto importante nella discussione dei sostenitori dell’Inter riguarda le formazioni ufficiali, regalano un lieto ritorno dal primo minuto per Christian Eriksen. Dalla scelta sul danese in poi, ecco le reazioni sui social.

ERIKSEN TITOLARE

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<