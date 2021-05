Lotito-Inzaghi, il summit continua a cena: il patron alza la posta sull’ingaggio

Il tecnico ha comunicato ai biancocelesti l'offerta dell'Inter

Il centro nevralgico del futuro della panchina dell' Inter - e della Lazio - si gioca, questa sera, sull'asse tra Villa San Sebastiano e Formello , le due sedi degli odierni colloqui tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi , cui, nelle ultime fasi, si è aggiunto anche il ds della Lazio Igli Tare . Il riassunto delle puntate precedenti: Antonio Conte ha ufficialmente lasciato l'Inter, e quello di Inzaghi, dalle parti di viale della Liberazione , è diventato il primo nome per sostituire l'allenatore leccese. La missione, ora, in casa Lazio, è invece quella di convincere il proprio allenatore a rimanere nella capitale rifiutando le sirene nerazzurre.

Dopo l'incontro del tardo pomeriggio a Villa San Sebastiano, il vis-a-vis tra Lotito e Inzaghi si è spostato a Formello, dove i due sono andati a cena insieme. E' lì che li avrebbe raggiunti il ds Tare, ed è su quell'asse geografico che, con ogni probabilità, Simone Inzaghi ha già comunicato a Lotito di avere in mano un'offerta concreta da parte dell'Inter, che ovviamente fa sul serio. Nel tragitto in macchina tra la prima e la seconda parte dei summit di serata, sorridente, Simone Inzaghi ha commentato così l'esito (parziale dell'incontro): "Vediamo, ora andiamo a cena".

Ed è proprio a cena che, verosimilmente, Claudio Lotito giocherà al contrattacco: come afferma Alfredo Pedullà, infatti, il presidente biancoceleste avrebbe alzato a 2,5 milioni di euro annui la sua proposta d'ingaggio, a fronte di uno stipendio che - a oggi - si aggira sui due milioni di euro. Inzaghi, ora, è tra due fuochi. L'Inter, intanto, vaglia anche Allegri: che però è in trattativa anche con la Juventus, e che - economicamente parlando - non sarebbe la scelta più conveniente.