Lotta Scudetto, Mancini: “L’Inter è competitiva, può però pagare l’eliminazione dalla Champions League”

E’ un campionato in cui l’equilibrio fa da padrone. Le prime nove della classifica sono tutte in 10 punti, ed ogni gara sarà fondamentale soprattutto in una stagione così particolare. Stasera l’Inter di Antonio Conte ospiterà a San Siro il Napoli di Gennaro Gattuso, distante un solo punto in classifica e possibile rivale per i piani alti fino al termine del campionato.

Ai microfoni della Gazzetta di Modena ha parlato della lotta per lo Scudetto l’ex allenatore nerazzurro ed ora ct dell’Italia Roberto Mancini: “La squadra da battere resta comunque la Juventus, nonostante le avversarie si siano avvicinate. L’Inter è una squadra competitiva e credibile, anche se può pagare lo scotto dell’eliminazione dalla Champions League”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<