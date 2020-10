Lukaku da record! 9 gare consecutive in gol in Europa, ad un passo dal primato di CR7

Si era presentato al fischio d’inizio a quota 8 gare consecutive, ed ora con il gol realizzato al minuto 49 contro il Borussia Mönchengladbach tocca quota 9. Romelu Lukaku è quindi ad un passo dal record – che appartiene a Cristiano Ronaldo – di partite consecutive in cui è andato in gol in Europa. L’asso portoghese è arrivato ad 11, e Big Rom è quindi a -2 dalla vetta. Tra l’altro, toccando quota 9 il belga ha agganciato anche Robert Lewandowski, anche lui fermo a quella cifra. Le prossime sfide saranno decisive per capire se Romelu potrà raggiungere l’attaccante della Juventus in testa a questa speciale classifica.

