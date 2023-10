Si avvicina l’ora di Lukaku: ecco come lo accoglieranno i suoi ex compagni

Il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro è sempre più vicino e i tifosi dell’Inter hanno già pronta un’accoglienza che possa mostrare tutta la rabbia e il disprezzo nei suoi confronti. Il tradimento del belga non è andato giù al mondo interista. Anche tra i suoi ex compagni di squadra.

Come racconta Tuttosport, infatti, molti giocatori avevano un rapporto speciale con Lukaku, e il suo silenzio improvviso in quelle settimane estive, amplificato dai flirt con Juventus e Milan emersi successivamente, ha creato una spaccatura insanabile.

Lautaro Martinez, Barella e Dimarco sarebbero questi i nomi principali sentitisi traditi dall’ex amico. Tutti avrebbero messo una pietra sopra al belga (tanto da sbarrare le porte, quando Lukaku ha provato a riallacciare i rapporti) e non sembrano volerne nemmeno parlare. Il desiderio, ora come ora, sarebbe solo quello di giocarci contro e di “vendicarsi” in campo di quanto subito. Domenica 29 ottobre si avvicina e il clima è incandescente.

L’opinione di Passione Inter

Inter-Roma sarà una gara dalle motivazioni speciali, caricata utleriormente dall’ambiente di San Siro che sarà imbufalito nei confronti di Lukaku. I nerazzurri in campo, però, dovranno essere bravi a gestire le emozioni: va bene voler lanciare un segnale e dare una prova di forza, ma la sfida non è solo con Lukaku, e l’obiettivo primario rimangono comunque i 3 punti.