Lukaku (Sky): “Orgoglioso di giocare con l’Inter. E’ l’anno più bello della mia carriera”

Il centravanti belga ha parlato nel corso della sfilata del pomeriggio

Festa grande in casa Inter in questo pomeriggio al triplice fischio di Sassuolo-Atalanta, match che si è chiuso in perfetta parità sull'1-1. Il club nerazzurro, dopo undici anni di attesa, è tornato ad essere aritmeticamente campione d'Italia, un risultato figlio della perfetta programmazione delle ultime stagioni ad opera di Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma soprattutto della grande capacità di Antonio Conte di saper creare un gruppo coeso e vincente. Leader di questa squadra è stato senz'altro Romelu Lukaku, intervenuto nel pomeriggio durante la sfilata in auto ai microfoni di Sky Sport.

Le parole del centravanti belga: "Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo. Sono contento per la squadra, il mister, lo staff, il presidente e tutti. E' stato un grande anno, sono orgoglioso di giocare con l'Inter. Milano? Per me è il momento di festeggiare con la gente, così con il mio amico ho pensato di uscire in macchina. Per molti giocatori della squadra era il primo titolo. Anno più bello della mia carriera? Sì, abbiamo fatto grandi cose, spero di poter continuare così. Sono molto contento, voglio ringraziare i tifosi".