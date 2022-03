FOTO – Le prime immagini della possibile maglia Inter 2022/2023

Cosa ne pensate?

Come ogni anno, il sito specializzato Footyheadlines annuncia le prime indiscrezioni sulle maglia della prossima stagione. Qui sotto, la probabile prima maglia dell'Inter per la stagione 2022/2023. Ritorna così il blu acceso tradizionale della storia nerazzurra. Da notare lo sponsor Digitalbits sulla maglia, come anticipato qui. Vi piace?