Eurosport – Assalto Manchester City per Lautaro Martinez: le ultime

Nonostante la sessione estiva di mercato sia terminata ad inizio ottobre, le trattative vere e proprie non si sono mai fermate e mai si fermeranno. Molti club, infatti, stanno programmando la sessione invernale di mercato che avrà inizio a gennaio. Tra questi anche il Manchester City di Pep Guardiola.

Secondo quanto riportato dalla versione inglese di Eurosport, pare che il Manchester City abbia messo nel mirino Lautaro Martinez. Il club inglese avrebbe preso in considerazione l’argentino per poter sostituire un altro argentino, Sergio Aguero. In attesa di capire quanto sia fattibile l’operazione e quanto sia forte l’interesse del City, Lautaro Martinez continua la trattativa per il rinnovo con l’Inter.

