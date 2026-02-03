Chi è Marchetti, l’arbitro di Inter-Torino: l’ultima volta andò male

Domani sera tornerà di scena la Coppa Italia con i quarti di finale che vedranno scontrarsi Inter e Torino. Una competizione a cui i nerazzurri tengono parecchio e nella quale vorrebbero arrivare fino in fondo per giocarsi le proprie chance di vittoria. Una sfida che si terrà all’U-Power Stadium di Monza a causa dell’indisponibilità momentanea di San Siro per via dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Ad arbitrare il match tra Inter-Torino sarà Matteo Marchetti, assistito da Mondin e Ceolin con Bonacina da IV Ufficiale. Al Var andrà La Penna, coadiuvato da Giua. Per il fischietto della sezione di Ostia Lido, sono nove i precedenti totali con la formazione nerazzurra, di cui l’ultimo da dimenticare risalente all’inizio di questa stagione.

Fu Marchetti, infatti, ad arbitrare Inter-Udinese dello scorso 31 agosto 2025, terminato sul risultato di 1-2 per i bianconeri. Si tratta della seconda sconfitta con questo direttore di gara in campo, mentre nelle altre sette occasioni sono arrivate solamente vittorie nerazzurre.