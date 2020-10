Marianella: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Eriksen? È tra i migliori in Europa, dovrebbe giocare di più”

L’Inter si prepara al derby di Milano ed Antonio Conte sta sciogliendo i dubbi di formazione. Il tecnico leccese deve fare i conti con i calciatori risultati positivi al Covid-19 e c’è attesa per capire il possibile utilizzo di Bastoni. Della stagione dei nerazzurri e della gara di sabato ha parlato Massimo Marianella, raggiunto dai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “L’Inter è la favorita alla vittoria dello Scudetto. Ha una rosa molto ampia, che consente a Conte di gestire al meglio le assenze. Eriksen? ha avuto poco spazio e secondo me dovrebbe averne di più: nel suo ruolo è uno dei migliori in Europa. Rimane comunque una grande operazione di mercato e questa prima parte della stagione sarà importante per capire quanto sarà fondamentale la sua presenza. Conte dovrebbe farlo giocare dietro le punte, ma questo è un rebus”.

