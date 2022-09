Marotta prima di Inter-Torino: “Cessione? Sono cose che riguardano la proprietà”

"Mi aspetto una reazione maggiore rispetto alle ultime prestazioni. Oggi ci deve essere una motivazione forte, dobbiamo regalare le soddisfazione ai tifosi e alla società. Le voci su una cessione del club? Queste notizie sono due anni che circolano. La famiglia Zhang ama questa società, sa benissimo cosa deve fare per garantire presente e futuro. Oggi le risposte più importanti le aspettiamo dal campo. Smentisco? Sono cose sopra la mia testa, non entro nel merito della strategia della proprietà: so che la famiglia Zhang garantisce per il futuro".