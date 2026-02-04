Marotta: “Duello non solo con il Milan. Mercato? Ecco com’è andata

Queste le parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervenuto nel corso del pre-partita di Inter-Torino su Italia 1:

COPPA ITALIA – “L’Inter ha l’obbligo di partecipare per ottenere il massimo, poi normale che bisogna gestire l’organico a disposizione. Abbiamo una rosa numerosa e di grande qualità, grande rispetto per le scelte del mister”.

CREMONA – “Fatto negativo, purtroppo ci sono persone delinquenti. Noi agiremo in sede giudiziaria per la tutela della società. E’ una pagina che vogliamo archiviare velocemente, perché tutti i tifosi dell’Inter non sono fatti di questa pasta”.

SCUDETTO – “Il duello non è solo con il Milan, ma siamo un gruppetto di squadre e tutte possono ambire. Siamo davanti ad un calcio un po’ diverso rispetto agli ultimi anni, il fatto che il Milan sia l’unica a dover pianificare impegni esclusivi di campionato, per noi è un vantaggio. Ma siamo abituati a gestire più partite, l’anno scorso ne abbiamo fatte 64 e abbiamo fatto una finale di Champions e siamo andati vicini allo scudetto. Dobbiamo combattere con uno stress psicofisico che queste competizioni comportano”.

MERCATO – “Era un mercato di riparazione e non dovevamo riparare niente. E’ un organico che soddisfa la società e l’allenatore, quindi questa finestra di mercato doveva e poteva mettere a disposizione calciatori che aumentassero la qualità. Avevamo il problema di Dumfries alle prese con un recupero, non mi esprimo sulla durata, ma siamo tutti ottimisti. Tutti i calciatori sono all’altezza del ruolo che ricoprono”.