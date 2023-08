Mercato – Demiral vuole solo l’Inter: la situazione

Merih Demiral è in ottica Inter già da gennaio, quando la situazione di Milan Skriniar era più che in bilico con il rinnovo che continuava a farsi attendere e che poi non è mai arrivato. I contatti c’erano già stati e il trasferimento sarebbe stato possibile. La condizione necessaria era il trasferimento di Skriniar in quella sessione. Così non fu e quindi il difensore rimase all’Atalanta, giocando poco e dovendo gestire un rapporto ormai finito con Gasperini.

Non a caso all’inizio del ritiro dei bergamaschi, Demiral è stato messo fuori rosa ed è quindi fuori dai piani del tecnico per la prossima stagione. Rientrerebbe volentieri invece in quelli di Simone Inzaghi. Come si legge nell’esclusiva targata Alfredo Pedullà, l’Inter e il mister lo ritengono il giocatore su cui puntare. La volontà del turco è la stessa: ha dato la priorità ad Inzaghi, rifiutando alcune proposte. Il suo sogno è giocare in un top club e lui vuole l’Inter.