Mercato – L’Inter segue Cambiaso: il punto della situazione

Anche Napoli e Juve sul giocatore

Come riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, anche l'Inter si è dimostrata fortemente interessata sul ragazzo, qualsiasi sia il futuro di Perisic. Il croato infatti è in scadenza e non ha ancora rinnovato ma, con l'arrivo di Gosens e l'interesse appunto per Cambiaso, i nerazzurri potrebbero mitigare il suo possibile addio. La concorrenza però è tanta: Cambiaso infatti piace parecchio anche al Napoli, dove Spalletti lo vede anche come mezzala, e alla Juve. Come al solito a fare la differenza sarà il tempismo: il primo a muoversi concretamente rischia di strappare un accordo al Genoa, evitando il rischio di un'asta.