Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a TVPlay. Al centro dei discorsi, il possibile rinnovo del contratto con l’Inter, attualmente in scadenza nel 2026.

“È molto importante, per me e per Lautaro, che l’Inter sia pronta ad ascoltarci per parlare del rinnovo, nonostante il contratto scada nel 2026. Si vede la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, e di questo voglio ringraziare il club. Il ragazzo è molto identificato con i colori nerazzurri, Milano e l’Inter gli hanno portato tranquillità. E la mia relazione con l’Inter è improntata sulla fiducia“.

Dopo le parole d’amore, Camano ne aggiunge però altre meno rassicuranti: “Poi nel calcio non si sa mai: se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti del club, vedremo“.