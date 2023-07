Ormai sembra più una questione di quando, piuttosto che di se. Perché Yann Sommer e l’Inter sono di fatto promessi sposi, nonostante il portiere svizzero sia sceso in campo anche oggi con la maglia del Bayern Monaco nell’amichevole contro il Kawasaki Frontale al termine della quale, ai cronisti presenti, ha risposto così in merito alle voci sul club nerazzurro: “Se ne parla da qualche giorno, vedremo”.

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter ha pubblicato un aggiornamento con il quale spiega che il Bayern avrebbe deciso di puntare forte sullo spagnolo David Raya come nuovo portiere da inserire in rosa e le trattativa col Brentford stanno andando avanti anche in queste ore. Parallelamente Sommer, dunque, è in attesa e sempre più vicino al nerazzurro. Al rientro dalla tournée in Giappone probabile l’accelerata decisiva per chiudere. In Germania continuano a parlare di affare tra i 5 e i 6 milioni di euro, mentre in Italia si vocifera di cifre più basse.

L’opinione di Passione Inter

Arrivati a questo punto il rientro dalla tournée permetterà di chiudere l’operazione in tutti i dettagli. Sperando di non andare molto oltre, visto che mancano ormai poco più di 20 giorni alla prima di campionato. Sommer comunque garantisce esperienza, carisma e affidabilità fin da subito, per cui l’impatto con San Siro non dovrebbe essere troppo complesso da gestire per un portiere della sua caratura.