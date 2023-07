Si sta mettendo in mostra in questo pre-campionato, a tal punto che tanti tifosi lo vorrebbero confermare in rosa per questa stagione alle porta. Filip Stankovic dopo due stagioni al Volendam è pronto a fare un altro passo in avanti, anche se per conquistare l’Inter definitivamente probabilmente dovrà passare da un altro prestito. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro del giovane portiere nerazzurro che la dirigenza apprezza molto, ma al momento non valuta la possibilità di farlo rimanere a Milano come secondo del più esperto Yann Sommer in arrivo: l’idea principale infatti è quella di cederlo di nuovo in prestito, questa volta in una realtà più… vicina rispetto al campionato olandese, per testarlo con continuità e valutare poi il percorso migliore. Al momento non ci sono piste calde. Dopo la tournée giapponese dovrebbe sbloccarsi l’arrivo dello svizzero e dunque si deciderà su Stankovic, mentre ripartiranno anche le trattative per arrivare subito a Trubin con cui si ha già una bozza di intesa.